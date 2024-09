video suggerito

Milano è la città dove si denuncia di più, il presidente del Tribunale: “C’è più controllo del territorio” La città di Milano è al primo posto per numero di denunce. A confermarlo è l’ultima analisi sull’indice della criminalità realizzata dal Sole24Ore. La città, infatti, registra oltre settemila denunce ogni centomila abitanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Tornano a crescere le denunce in Italia. A confermarlo è il report sull'indice della criminalità realizzato dal Sole24Ore che mostra come il volume dei reati denunciati sorpassi quello del 2019. Questo non significa automaticamente che vi sia un aumento della criminalità sul territorio nazionale. I dati infatti potrebbero essere indice di una crescente fiducia nelle forze dell'ordine e di conseguenza dello Stato da parte dei cittadini. È pur vero che persistono alcuni reati, le cui cause vanno certamente analizzate per comprendere come contrastarli.

Il capoluogo meneghino è il territorio con più denunce: si parla di 7.093 esposti ogni centomila abitanti. Al secondo posto c'è poi Roma e al terzo la città di Firenze. Milano è al primo posto per numero di furti, per furti con destrezza, per furti in esercizi commerciali, . È al secondo posto per danneggiamenti con 957,3 denunce ogni centomila abitanti, per furti con strappo, per furti di automobili in sosta, per rapine. È al terzo posto per violenze sessuali (si parla di 18.07 denunce ogni centomila abitanti), per rapine in pubblica via e spaccio. Nel complesso i reati denunciati sono in aumento del 4,9 per cento rispetto al periodo pre-Covid.

"Apparentemente c’è questo triste primato, ma non mi sento il presidente del tribunale di Gotham city. Non credo che la città abbia un problema più grave rispetto ad altre metropoli con le stesse caratteristiche, anche su base europea. L’altissimo flusso turistico può attrarre predatori e questo alimenta la percezione di insicurezza. D’altro canto, le scarse denunce in altre aree del Paese possono significare che il controllo del territorio sia appaltato a realtà alternative allo Stato", ha detto il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, in un'intervista al quotidiano Il Sole24Ore.