Milano è ancora al primo posto nella classifica dell’indice di criminalità, ma i reati denunciati sono in calo
Milano è ancora una volta la provincia italiana in cui vengono denunciati più reati. È quanto emerge dalla classifica annuale sull'indice di criminalità pubblicata dal Sole24 Ore con i dati raccolti dal ministero dell'Interno nel 2024. Il capoluogo lombardo resta al primo posto per denunce ogni 100mila abitanti, pari a 6.952,3, per un totale di 225.786. Sebbene Firenze (6.507,8) e Roma (6.401,9) siano ancora lontane, a differenza dello scorso anno la Città Metropolitana di Milano ha registrato un calo del 2 per cento, ovvero 4.608 reati denunciati in meno rispetto al 2023.
Come spiegato nell'indagine del Sole24 Ore, a livello nazionale il trend di denunce è in crescita. Lo scorso anno sono stati denunciati 2,38 milioni di reati, l'1,7 per cento in più del precedente, diventando così il quarto anno consecutivo di crescita. A Milano, Firenze e Roma, in particolare, si sono concentrati il 23,5 per cento degli illeciti.
La Città Metropolitana di Milano anche nel 2024 è al primo posto per furti (3.711,7) e rapine (137,6), al secondo posto per danneggiamenti (994,6) e al quinto per reati in materia di stupefacenti (92,5). Rispetto al 2023, sono in calo le estorsioni, gli incendi e lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. In crescita, invece, lesioni dolose, truffe e frodi informatiche e contrabbando. In totale, a Milano sono stati denunciati 225.786 reati, 4.608 in meno dello scorso anno (pari al 2 per cento).
Per quanto riguarda le altre province della Lombardia, Pavia si è attestata al 21esimo posto (4.059,7 per 100mila abitanti), Varese al 29esimo (3.751,4), Monza e Brianza al 34esimo (3.609,1), Brescia al 40esimo (3.493,5) e Bergamo al 45esimo (3.378,5). Più staccate Lodi al 59esimo (3.087), Como al 60esimo (3.061,2), Mantova al 62esimo (3.050,7). Poi ancora Lecco al 74esimo posto (2.879,5) e Cremona al 75esimo (2.857,1). All'ultimo posto della classifica lombarda c'è Sondrio, al 102esimo (2.318,3).