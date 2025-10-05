Milano è la città che incassa di più dalle multe stradali: 123 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2025

Tra gennaio e settembre 2025 la città di Milano ha già incassato più di 123 milioni di euro dalle multe stradali. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i dati raccolti dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Nei primi nove mesi del 2025 la Lombardia ha già incassato più di 305,7 milioni di euro dalle violazioni stradali. È quanto emerso dall'indagine condotta dal Codacons che ha analizzato i dati sulle multe raccolti da Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, nei comuni italiani. Il documento è stato pubblicato ieri, sabato 4 ottobre, e vede ancora una volta Milano al primo posto come città che ha incassato di più con 123 milioni di euro.

I dati analizzati sono quelli relativi al periodo compreso tra gennaio e settembre 2025, ovvero i primi mesi da quando è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada. In questi nove mesi, gli enti locali hanno incassato poco più di 1,25 miliardi di euro dalle multe stradali (esattamente 1.253.283.834 euro) che, paragonato allo stesso periodo del 2024, è in calo di 41,5 milioni di euro.

Andando a vedere i dati locali, la Lombardia è la regione che ha incassato di più con 305,7 milioni di euro, seguita a lunga distanza dalla Toscana (131,4 milioni) e dall'Emilia Romagna (129 milioni). Ultima in questa classifica è la Valle d'Aosta, con appena 2 milioni di euro. Per quanto riguarda le città grandi, ovvero con più di 250mila abitanti, Milano è in testa con 123 milioni di euro. Al secondo posto c'è Roma, con 78,4 milioni, e al terzo Firenze, con 39,4 milioni.

In tutto il 2024 erano stati dichiarati 1,7 miliardi di euro a livello nazionale, con Milano che aveva incassato 204,5 milioni., Roma poco meno di 146 milioni e Firenze 61,6 milioni. Il capoluogo lombardo si era attestato al terzo posto degli incassi pro capite con 149,10 euro.