Milano, due poliziotti gli misurano la febbre ma lui non vuole e li aggredisce: arrestato 40enne

Due agenti di polizia hanno fermato un uomo di 40 anni durante uno dei tanti controlli al parco Sempione a Milano. Non essendo in possesso dei documenti, l’uomo, di origini nigeriane, era stato portato in Questura per accertamenti. Ma qui mentre gli agenti, come da prassi anti-Covid, gli stavano misurando la temperatura avrebbe aggredito i poliziotti tanto da farli finire in ospedale.