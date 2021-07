in foto: (Repertorio)

Colpo grosso in centro a Milano dove una donna è stata rapinata di oltre 400.000 euro. Il furto è andato in scena lo scorso 12 giugno nella centralissima via Spadari del capoluogo di regione lombardo.

Commerciante taiwanese derubata di gioielli e orologio in centro

Secondo quanto riportato dall'Ansa, la vittima si è presentata ad un appuntamento all'interno di un bar per vendere gioielli e un orologio ad un uomo conosciuto poco tempo prima ad Honk Kong durante una convention di designer. Purtroppo per lei, però, una volta sedutasi all'interno del locale, i due presunti intermediari che doveva incontrare le hanno strappato la valigetta con dentro i preziosi, dandosi rapidamente alla fuga. Così, la donna, una commerciante di Taiwan, si è recata alla Questura di Milano per denunciare il furto temendo che i malviventi potessero contattarla nuovamente per estorcerle denaro in cambio della refurtiva. Sulla vicenda indagano gli agenti.

Rapina in banca a Settimo Milanese

Solo una settimana fa a Settimo Milanese, alle porte di Milano, una banda di malviventi ha preso in ostaggio dipendenti e clienti di una filiale di Banca Bpm rubando circa 100.000 euro. Verso le 14 i criminali hanno fatto irruzione nella banca restandoci per quaranta minuti, tempo durante il quale hanno chiuso i presenti in uno stanzino minacciando poi il direttore che è stato costretto ad aprirgli il caveau. Tre di loro erano armati. Dopo aver svuotato la cassaforte del bancomat, si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente nessuno tra dipendenti e clienti è rimasto ferito. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, intervenuti alla prima richiesta di aiuto.