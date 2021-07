in foto: (Immagine di repertorio)

Una rapina in banca, ostaggi e centomila euro portati via: è questo il risultato di quanto accaduto oggi pomeriggio in una banca di Settimo Milanese (Milano). Sul posto sono intervenuti i carabinieri del luogo per svolgere tutti i rilievi del caso. Dei banditi però non c'è più alcuna traccia. Saranno proprio i militari a indagare per ricostruire la dinamica della vicenda e trovare i responsabili. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

I tre banditi hanno chiuso dipendenti e clienti in uno stanzino

La rapina è avvenuta venerdì pomeriggio alla banca Bpm: stando a quanto riportato dal giornale Milano Today, i banditi sono entrati verso le 14 dentro la filiale di via Silone nella frazione di Seguro. Il colpo è durato circa quaranta minuti. I tre erano armati e con il volto coperto da occhiali da sole e mascherina: hanno chiuso i dipendenti e i clienti in uno stanzino e costretto il diretto ad aprire il caveau temporizzato del bancomat.

Sono scappati con centomila euro: i carabinieri hanno aperto le indagini

Dopo aver portato via un bottino da centomila euro, sono scappati facendo perdere le loro tracce. Non si sono registrati feriti. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i dipendenti e i clienti. I carabinieri hanno raccolto tutte le testimonianze, effettuati i rilievi e aperto le indagini. Al momento sembrerebbe che le armi utilizzate fossero finte. Saranno inoltre raccolte le immagini delle telecamere di video-sorveglianza con la speranza di poter avere alcuni elementi in più che possano aiutare a individuare i responsabili.