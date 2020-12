Violenta aggressione all'interno del carcere di San Vittore, nel centro di Milano. Un detenuto ha colpito al volto un agente della polizia penitenziaria, rompendogli il naso. A comunicare la notizia dell'aggressione è stato il segretario dell'Unione sindacati polizia penitenziaria (Uspp) Pietro Coscarelli, che in una nota ha spiegato la dinamica dell'accaduto. L'agente si stava apprestando ad aprire la cella in cui è detenuto l'aggressore per la consueta "ora d'aria": in quel momento il detenuto avrebbe aggredito l'agente colpendolo al volto. Un'aggressione particolarmente violenta: il detenuto avrebbe trascinato all'interno della cella il poliziotto, scaraventandolo sul pavimento e picchiandolo.

L'assessore De Corato: Episodio intollerabile, dotare la polizia penitenziaria di taser

Alla fine il malcapitato agente ha riportato diverse fratture al naso: stando a quanto riferito dai medici, la prognosi per la sua guarigione è di 15 giorni. A stretto giro è arrivato il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato: un episodio "intollerabile", ha commentato De Corato, che si è detto d'accordo col sindacato nella richiesta di "misure idonee a incrementare la sicurezza del personale delle carceri, nonché a metterlo nelle condizioni di potersi difendere". Lo strumento individuato dall'assessore è il taser, la pistola a impulsi elettrici già in dotazione in via sperimentale ad alcuni corpi di polizia: "Condivido la proposta di dotare la Polizia penitenziaria di taser che possono rivelarsi strumenti utili in casi come questi", ha concluso De Corato.