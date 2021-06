in foto: Foto Fb

"Saremo retorici e banali ma in una domenica così positiva calcisticamente non ci siamo assolutamente dimenticati del lutto che ci ha colpito, la vittoria è tutta per te Davide!". Questo il messaggio condiviso su Facebook dal Club Milano, la società di calcio in cui giocava Davide Michelotti, il ragazzo di appena ventuno anni che è morto nella serata di venerdì 29 maggio a Milano a seguito di un incidente stradale.

Davide salutato dalla sua squadra di calcio

In un post precedente, quello relativo alla diramazione della notizia della sua scomparsa, il club aveva scritto: "È una notizia che non avremmo mai voluto dare e che ci ha lasciato sgomenti. La vita ci costringe ad accettare anche la scomparsa di un ragazzo di appena 21 anni, provocando enorme dolore. Possano il tuo cuore e la tua anima trovare pace e conforto. In questo momento così tragico e colmo di solitudine, Club Milano si stringe alla famiglia Michelotti alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze. Ciao Davide, ci mancherai tanto".

L'incidente in cui il ventunenne ha perso la vita

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, su cui stanno indagando gli agenti della polizia locale di Milano. A quanto trapelato finora, il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per causa ancora da accertare, è andato a scontrarsi contro un'automobile. L'impatto è stato violentissimo. Soccorso sul posto, Davide era stato rapidamente stabilizzato e poi trasportato al pronto soccorso in condizioni critiche. Purtroppo, poche ore dopo il suo arrivo il ventunenne è spirato. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.