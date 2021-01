Milano, come tutta la Lombardia, passerà in zona gialla a partire da lunedì 1 febbraio. Ma, a differenza di quanto previsto dal Dpcm per quella determinata fascia di rischio, nel capoluogo lombardo i musei, almeno quelli civici, non riapriranno nemmeno durante la settimana. È stato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, in un intervento pubblicato sul "Corriere della sera", ad avanzare la proposta di riaprire tutti i musei cittadini a partire dalla prima settimana di marzo. Su Facebook Del Corno ha esplicitato la sua intenzione: "Un piano strategico per la ripresa delle attività culturali, a partire da un'apertura coordinata del sistema museale cittadino dalla prima settimana di marzo. Dobbiamo sottrarre la cultura alla frammentazione temporanea delle fasce di rischio, con continue aperture e chiusure, e pensare a un progetto di ripresa definitiva per ristabilire il diritto alla partecipazione culturale, sempre nel pieno rispetto delle indicazioni mediche per il contrasto alla diffusione epidemica".

La conferma: i musei civici restano chiusi

Dall'assessorato alla Cultura confermano a Fanpage.it che sicuramente i musei civici, almeno per la prossima settimana (dall'1 al 7 febbraio), non riapriranno. Troppo repentino il passaggio in zona gialla della Lombardia: ci sono questioni organizzative, legate alla pulizia e alla custodia degli spazi, che non si possono risolvere nel giro di pochi giorni, come se i musei fossero un negozio dove si può semplicemente abbassare o alzare la cler. Ma la questione è anche più strategica: come dichiarato dall'assessore si vuole evitare una riapertura frettolosa e temporanea, e si sta cercando anche di intessere un dialogo con la Regione e il governo per aprire i musei anche durante il fine settimana, che è il momento in cui molte strutture riescono a garantirsi le entrate sufficienti per sopravvivere.

Ufficialmente in zona gialla i musei possono rimanere aperti al pubblico, con ingressi contingentati, solo durante la settimana: devono restare chiusi nel weekend. La decisione di tenere le porte chiuse anche nei primi giorni in zona gialla riguarda solo i musei civici: gli altri potrebbero decidere diversamente e procedere con le aperture in ordine sparso. Al momento, però, tanti non hanno ancora deciso cosa succederà, come la Pinacoteca di Brera. La sensazione è che per tornare a "respirare cultura" all'interno di un museo, a Milano, bisognerà attendere ancora qualche giorno.