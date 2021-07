in foto: Un orologio Richard Mille (Archivio Getty images)

Un cittadino tedesco evidentemente facoltoso è stato rapinato a Milano: il bottino è un costoso orologio da ben 120mila euro. La vittima, come riporta il "Corriere della sera" che ha dato la notizia, attorno a mezzogiorno di ieri era a bordo della propria auto, una Porsche Cayenne, in viale Renato Serra, vicino a piazzale Lotto. È stato avvicinato da un uomo in scooter che gli ha bussato al finestrino del suv dicendogli che aveva una gomma a terra. Il "trucco" non nuovo (e di cui ci sono diverse varianti) non ha funzionato all'istante: il cittadino tedesco non si è infatti fidato e non si è fermato subito, ma lo ha fatto alla prima stazione di servizio che ha incontrato, in piazzale Lotto, scendendo dall'auto per controllare se davvero avesse forato. Non si è accorto però che l'uomo che lo aveva "avvisato" non lo aveva perso di vista e lo aveva seguito.

Il rapinatore è fuggito assieme a un complice

Il rapinatore in pochi istanti si è avvicinato alla sua "preda" e gli ha sfilato dal polso il costoso orologio Richard Mille in oro, poi è scappato a piedi fino a via Venerio, dove lo attendeva un complice in scooter. La vittima ha cercato di inseguire il rapinatore a piedi, ma ha poi assistito inerme alla scena dell'uomo e del complice che si allontanavano a bordo dello scooter. Solo a quel punto ha avvertito la polizia, che è intervenuta quando i due rapinatori avevano ormai fatto perdere le loro tracce. Adesso gli agenti della questura sono sulle tracce dei due scippatori, descritti genericamente dalla vittima come stranieri. Poco dopo il primo episodi altri rapinatori specializzati in orologi sono entrati in azione sempre a Milano, ma in questo caso in viale Fulvio Testi: la vittima in questo caso è un italiano 58enne, rapinato di un Audemars Piguet da 13mila euro. Anche su questa vicenda indaga la polizia.