Milano, chiuso definitivamente il Sio Cafè: revocata la licenza ai gestori del locale La decisione è stata presa dalla Questura di Milano a causa dei tanti interventi delle forze dell’ordine per la mancata gestione dell’ordine pubblico.

È stato definitivamente chiuso il Sio Cafè di Milano, locale notturno di via Temolo, in zona Bicocca. Lo ha deciso la Questura a seguito dei tanti interventi da parte delle forze dell'ordine legati ad una cattiva gestione dell'ordine pubblico. Già in passato, il Sio Cafè è stato oggetto di chiusure per periodi limitati per via delle risse che si consumavano negli spazi del locale. Anche nel corso dello scorso settembre i carabinieri di Milano avevano eseguito perquisizioni dopo varie segnalazioni da parte dei residenti per la formazione di assembramenti e disturbo della quiete pubblica. Al suo interno, in passato, furono trovati ragazzi intenti a ballare senza distanziamento né mascherine.

Chiuso definitivamente il Sio Cafè di Milano, revocata la licenza

I militari, una volta usciti dal locale, avevano decretato la chiusura di cinque giorni della discoteca oltre ad una sanzione di 1.900 euro. Il Comando provinciale dei carabinieri, allora, aveva fatto sapere che il Sio Cafè non aveva rispettato le direttive governative per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. I clienti, infatti, erano stati colti a ballare senza il rispetto del distanziamento. Inosservato anche l'obbligo di indossare mascherine, oltre al mancato controllo dei green pass all'ingresso. I carabinieri, aiutati dai Nas, avrebbero inoltre riscontrato gravi mancanze igienico-sanitarie. A questo si somma anche un mancato controllo sulla somministrazione dei narghilè e il mancato rispetto del divieto di fumo negli spazi chiusi. Ora, dopo l'ennesima segnalazione alle forze dell'ordine, il Sio Cafè è stato definitivamente chiuso e ai suoi gestori è stata revocata la licenza.