Continuano ad aumentare i casi di Covid nelle scuole: stando all'ultimo report dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano – che raccoglie i dati dei contagi tra gli studenti e gli operatori sanitari degli istituti di ogni ordine e grado – nella settimana dall'1 al 7 febbraio si sono registrati 416 casi (319 studenti e 97 operatori) mentre in quella dal 25 al 31 gennaio se ne sono registrati 363 (267 alunni e 96 operatori). L'incremento dei casi è quindi lieve, ma nonostante questo l'attenzione rimane alta. Ad aumentare invece in maniera considerevole sono le persone in isolamento: nell'ultima settimana di gennaio sono stati messi in quarantena 3.254 soggetti (3.090 studenti e 164 operatori) mentre nella prima di febbraio sono 4.291 (4.126 studenti e 165 operatori).

I positivi aumentano soprattutto nelle scuole primarie

Stando al report, ad aumentare sono soprattutto i positivi nelle scuole primarie: rispetto alla settimana del 25-31 gennaio, nella quale si sono registrati 96 casi, nei giorni dall'1 al 7 febbraio si sono avuti 128 positivi. Subito dopo gli istituti elementari, è la volta delle scuole superiori. In questo caso, nelle settimane prese in considerazione, l'incremento è lieve: tra il 25 e il 31 gennaio si sono registrati 84 casi, nei sette giorni successivi invece 86. Un aumento considerevole si registra anche nelle scuole di infanzia: nell'ultima settimana di gennaio si sono avuti 65 casi, nella prima di febbraio invece 93. Diminuiscono i casi negli asili nido e nelle scuole medie: nei nidi sono passati da 39 a 35, alle medie invece da 79 a 74.

Oltre 4mila persone in isolamento

Un incremento importante riguarda invece i casi di isolamento. Dall'1 al 7 febbraio sono stati 4.291 le persone messe in isolamento, 1.037 soggetti in più rispetto all'ultima settimana di gennaio. Anche in questo caso sono i bambini della scuola primaria i soggetti più colpiti: sono 1.484 persone mentre a fine gennaio se ne registravano 1.186. Alle superiori invece l'incremento è quasi del doppio: 733 soggetti in isolamento mentre la settimana prima erano solo 307. Sorte condivisa dalle scuole medie che passano da 624 a 985. Diminuiscono invece i casi per le scuole di infanzia dove da 876 persone in isolamento si è passati a 762.