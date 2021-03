Assembramenti di ragazzi e adulti in Darsena a Milano per l'aperitivo. Le polemiche dello scorso weekend non hanno fatto rinunciare le persone a passeggiate e incontri all'ora dell'aperitivo, così anche oggi, domenica 7 marzo, in cui Milano e la Lombardia si trovano in zona arancione scuro per l'aumento dei contagi da Covid registrato nelel scorse settimane, i Navigli si sono riempiti di persone. Le forze dell'ordine hanno presidiato l'area da stamattina presto, con pattuglie per controllare i flussi di persone, pronti ad intervenire in caso di necessità. Una mattinata che è trascorsa tranquilla, mentre è stato nel pomeriggio che si è registrata la maggiore criticità. Dato l'affollamento delle strade, con i bar aperti per l'asporto fino alle ore 18, le forze dell'ordine sono state costrette a chiudere gli accessi al porto di Milano e al Naviglio Grande, con ingressi contingentati, per evitare assembramenti potenzialmente pericolosi per la trasmissione del virus. Gruppi di persone si sono riunite sui gradoni davanti al fiume per trascorrere insieme del tempo all'aria aperta, togliendo la mascherina. Sorvegliati speciali nel weekend sono stati anche i parchi e le aree verdi della città.

Milano e la Lombardia sono in zona arancione, oggi 4397 nuovi contagi

Milano e la Lombardia sono in zona arancione rafforzato. Una nuova stretta per la regione, dato l'aumento dei contagi registrati nelle scorse settimane e dalla presenza delel varianti del virus, che riguarderà spostamenti ed aperture di attività commerciali e scuole. Vietato lo spostamento verso seconde case anche all'interno della stessa regione e gli spostamenti verso abitazioni private, confermato il divieto di spostarsi verso un'altra regione. Oggi il bollettino della Lombardiaha registrato 4397 nuovi casi e 33 morti, con 1096 contagi nella provincia di Milano.