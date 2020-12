in foto: (foto di repertorio)

Aveva una forchetta con sé e durante un litigio l'ha utilizzata per aggredire la moglie. È successo a Milano dove nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo avrebbe ferito la donna in via largo Paolo Valere nel quartiere Gallaratese.

Aggredisce la compagna colpendola in viso con una forchetta

Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione, ma verso le 14 del pomeriggio un cittadino ha allertato il 112 affermando di aver appena visto un uomo aggredire una donna. La polizia di Milano è quindi intervenuta prontamente e, una volta arrivati, hanno constato che l'uomo aveva ferito la compagna colpendola più a volte al volto con una forchetta che aveva con sé. Viste le ferite riportate, sono stati allertati anche i sanitari del 118. Il personale medico ha quindi medicato la donna sul posto per poi trasportarla all'Ospedale San Carlo. Nella struttura è stata poi dimessa con una prognosi di trenta giorni mentre il marito è stato portato al carcere di San Vittore.

La sorella dell'aggressore ricercata da oltre quattro anni

Al momento dell'arrivo dei poliziotti, era presente anche la sorella del 40enne. La ragazza di 28 anni è stata quindi identificata e, controllando il suo nome in banca dati, è stato possibile scoprire che su di lei pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura del tribunale di Roma nel 2016. La 28enne infatti doveva scontare una condanna di quattro anni, tre mesi e 18 giorni per i reati di evasione e furto aggravato ed era ricercata da ben quattro anni. Anche la ragazza è stata quindi portata nel carcere di San Vittore.