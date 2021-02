in foto: La droga sequestrata dalla Polizia (Fonte: Questura)

Avevano nascosto la droga nel vano ortaggi del frigorifero: due ragazzi di 25 e 26 sono stati arrestati a Milano con l'accusa di spaccio. Tra i panetti trovati – come riportato dalla Questura di Milano – c'era anche la Barbara bud 220/73, una famosa varietà di marijuana. Oltre a questa sostanza stupefacente, sono stati sequestrati sei etti di hashish e ventimila euro in contanti.

La droga spacciata in un palazzo di via Binda

Mercoledì 3 febbraio, intorno alle 17, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Porta Ticinese si sono appostati fuori da un palazzo di via Binda, nel quartiere Barona, dove presumibilmente alcune persone stavano spacciando della droga. Durante la loro attività, gli agenti hanno visto un ragazzo citofonare, entrare nella struttura per poi uscire dopo pochi minuti. Le forze dell'ordine, insospettite, hanno così deciso di fermarlo e perquisirlo. Durante il controllo, il giovane ha consegnato una busta con dentro quattro blocchi di hashish da 105 grammi. Il ragazzo ha poi rivelato dove avesse comprato la droga.

La droga nascosta nel frigorifero

Gli agenti sono quindi entrati dentro la casa. Qui hanno trovato due uomini, di 25 e 26 anni, che erano intenti a tagliare 73 grammi di hashish sul tavolo da cucina. Durante la perquisizione dell'appartamento sono stati trovati 20mila euro in contanti di cui 16.200 nascosti dentro un armadio del corridoio, 3.300 nel marsupio del 25enne e 190 nel portafoglio del 26enne. Dopo aver eseguito alcuni approfondimenti, è emerso che il 25enne avesse la residenza a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Gli agenti hanno perquisito quella abitazione e trovato altri duemila euro e 24.5 grammi di hashish. Ieri, giovedì 4 febbraio, il proprietario dell'appartamento di via Binda mentre puliva la casa ha trovato 440 grammi nascosti nel vano ortaggi del frigorifero e ha quindi chiamato la polizia per consegnare la droga.