Metropolitana M1 di Milano bloccata tra Pagano e QT8, in servizio i bus sostitutivi: cosa sta succedendo

La metro m1 Rossa di Milano è stata bloccata tra Pagano e QT8 a causa di un tentativo di suicidio. L’Atm ha detto di aver chiuso la tratta in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sono in servizio i bus sostitutivi .

La linea della metropolitana M1 di Milano è stata interrotta tra le stazioni di Pagano e QT8 a causa di un tentativo di suicidio. L'Azienda Trasporti Milanesi ha fatto sapere che la tratta è stata chiusa in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Nel frattempo è stato attivato il servizio di bus sostitutivi che fermano in corrispondenza di ciascuna stazione metro:

Pagano – Sia verso Rho sia verso Bisceglie: i bus fermano in via del Burchiello, insieme alla linea 67. Verso Sesto: i bus fermano in via del Burchiello, insieme alla linea 67.

A Lotto non si cambia tra M1 e M5. Restano comunque in servizio le tratte tra Sesto FS e Pagano, tra QT8 e Rho Fiera, così come tra Sesto Fs e Bisceglie. L'Atm ha raccomandato ai viaggiatori di mettere in conto maggiori tempi di percorrenza.

