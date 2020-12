in foto: Immagine di repertorio

Freddo e nevicate diffuse a Milano e in quasi tutta la Lombardia: queste le previsioni meteo per la giornata di lunedì 28 dicembre. Effetto di un'ampia area depressionaria con aria fredda in quota di origine artica, in discesa sull'Europa centrale, che determinerà condizioni via via più instabili. Attese "precipitazioni diffuse tra la tarda serata di domenica e la prima parte di lunedì, a carattere nevoso anche alle quote di pianura", spiegano i meterologi di Arpa Lombardia. "Dal pomeriggio di lunedì attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura, deboli sui rilievi fino a martedì, quindi in esaurimento. Temperature massime in calo per i prossimi giorni".

A Milano pronti i mezzi spargisale

Il Comune di Milano ha deciso di convocare il COC – Centro Operativo Comunale – dalle 18 di domenica 27 dicembre. I mezzi spargisale saranno preposizionati in città a partire dalla serata per garantire la sicurezza di cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici e dei luoghi di transito dei cittadini, come fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali.

Le previsioni meteo per lunedì 28 dicembre

Lunedì 28 dicembre atteso cielo coperto ovunque nella prima parte della giornata, poi schiarite diffuse nelle prime ore del pomeriggio sui settori di pianura e parte prealpini, in serata nuovi annuvolamenti diffusi. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso in tutta la Lombardia, con l'eccezione della pianura orientale dove cadrà pioggia mista a neve. Precipitazioni deboli a localmente moderate diffuse fino alla tarda mattinata, in attenuazione ed esaurimento dalle prime ore pomeridiane, deboli in serata sui rilievi alpini. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a -2 °C, massime intorno a 3 °C.

Le previsioni meteo per martedì 29 dicembre

Per la giornata di martedì 29 dicembre previsto ovunque cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli sui rilievi e parte della pianura orientale. Quota neve attorno a 500 metri. Temperature minime stazionarie o al più in lieve calo, massime stazionarie.

La tendenza per i prossimi giorni

Per mercoledì 30 dicembre atteso cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni assenti o al più poco probabili sui rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì 31 dicembre da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli, poco probabili. Minime e massime in lieve calo in pianura.