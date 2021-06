Tutta la Lombardia è nella morsa del grande caldo. È l'effetto, spiega il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), del progressivo rafforzamento di un campo anticiclonico che durerà fino a lunedì 28 giugno, con flussi caldi dai quadranti occidentali o meridionali. Resta una blanda instabilità convettiva pomeridiana sui rilievi settentrionali, che potrebbe determinare precipitazioni sparse. Le temperature, già elevate in questi ultimi giorni, sono in progressivo aumento, con picchi di oltre 35 gradi centigradi nella giornata di lunedì e diffusi disagi da calore. Da martedì si assisterà a un lieve cedimento del campo anticiclonico, con temperature in leggero calo. Nella giornata di domenica 27 giugno, invece, il tempo in Lombardia sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso: nel corso della giornata seguiranno poi diffusi passaggi di velature, mentre nel pomeriggio nuvole più consistenti si formeranno sui rilievi alpini e prealpini. Anche a Milano la giornata di domenica sarà all'insegna del sereno e del caldo, con temperature massime attorno ai 33 gradi.

Le previsioni meteo a Milano per lunedì 28 giugno: sole e caldo

Queste invece le previsioni meteo a Milano per lunedì 28 giugno. Atteso cielo sereno per tutta la mattinata, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature, come scritto, saranno in ulteriore aumento rispetto a domenica, con valori massimi attorno a 34-35 gradi. Scarse le possibilità di precipitazioni, che potrebbero verificarsi comunque soprattutto verso tarda sera. Da martedì 29 giugno si assisterà a una lieve diminuzione delle temperature, ma per tutta la settimana ci si aspetta giornate serene, con tanto sole e poche nuvole.