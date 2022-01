Meteo dell’Epifania a Milano: ecco le previsioni per il 6 gennaio Una giornata dell’Epifania all’insegna del bel tempo a Milano. Dopo giorni di pioggia e brutto tempo finalmente esce il sole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per il 6 gennaio.

A cura di Redazione Meteo

Dopo giornate di pioggia e brutto tempo, finalmente esce il sole sul cielo di Milano . Le previsioni meteo per l'Epifania parlano di una giornata di sole e senza nubi intense. Le temperature però saranno in lieve diminuzione e comunque in linea con quelle stagionali. Ora vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 6 gennaio e anche quelle per domani, venerdì 7 gennaio.

Previsioni meteo a Milano per giovedì 6 gennaio

Il meteo per l'Epifania 2022 a Milano parla di rapide schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso dalla tarda mattinata, per diventare poi definitivamente bel tempo nel tardo pomeriggio. Le precipitazioni saranno deboli e residue nella notte sulla pianura più orientale, poi assenti. Le temperature minime e massime saranno comunque in generale diminuzione. In pianura le minime saranno comprese tra 0 e quattro gradi, e le massime tra cinque e otto gradi. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Previsioni meteo per domani a Milano, venerdì 7 gennaio

Domani, venerdì 7 gennaio, nel capoluogo lombardo torna purtroppo la nebbia nelle ore più fredde, soprattutto nella bassa pianura. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con al massimo delle sottili e marginali velature. Già nel pomeriggio però tornano le nubi anche se le precipitazioni saranno assenti. Le temperature minime e massime saranno ancora in diminuzione. In pianura le minime saranno intorno a meno un grado e le massime intorno a cinque gradi. In pianura i venti saranno deboli di direzione variabile o assenti