in foto: Gabriele (foto Prefettura di Lecco)

La prefettura di Lecco ha diramato questo pomeriggio un appello per ritrovare Gabriele, 40enne scomparso da Merate in provincia di Lecco. L'uomo, stando a quanto comunicato, si sarebbe allontanato da casa la scorsa domenica senza più dare sue notizie.

L'ultima volta è stato visto domenica 4 ottobre a Merate

L'appello lanciato attraverso Facebook nel pomeriggio di oggi dalla pagina ufficiale della prefettura di Lecco riguarda Gabriele D., di cui non si hanno più notizie da domenica 4 ottobre. L'uomo, classe 1980, si è allontanato dalla sua casa di Merate, comune in provincia di Lecco, senza informare famigliari o amici. Sono le 19 di domenica sera quando il 40enne esce di casa e viene dunque avvistato per l'ultima volta, dopo quel momento di Gabriele si perdono le tracce. Non è chiaro se l'uomo avesse qualche motivo per allontanarsi o se invece possa essergli successo qualcosa.

Quando è scomparso indossava jeans, felpa e gilet

Per questo le forze dell'ordine che si sono attivate immediatamente per avviare le ricerche hanno chiesto a chiunque abbia informazioni di contattarli. Quando si è allontanato da casa indossava un jeans ed una felpa con gilet di colore scuro: alto 1,80 metri, Gabriele pesa 70 chilogrammi circa, ha i capelli castani lunghi e gli occhi castani. "Chi può fornire utili contributi, contatti direttamente la Stazione dei Carabinieri di Merate", si legge nell'appello condiviso sui social dalla Prefettura.