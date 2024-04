video suggerito

McDonald’s cerca 35 nuovi dipendenti nel Milanese: come e dove candidarsi McDonald’s di Garbagnate Milanese e di via Rubicone a Milano cercano nuovi dipendenti: le selezioni sono previste per il 14 e il 9 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuove assunzioni al McDonald’s di Garbagnate Milanese e di via Rubicone a Milano. Come spiega l'azienda, martedì 14 maggio, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso il ristorante McDonald’s Garbagnate Milanese in via Peloritana 58, dalle 10 alle 17. In queste selezioni si cercano 10 nuovi candidati per rafforzare il team.

Mentre per il ristorante di via Rubicone si cercano 25 nuovi candidati. Le selezioni sono state programmate per giovedì 9 maggio dalle 10 alle 17.

McDonald’s invita così a partecipare alle selezioni: "Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92 per cento del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità".

L'azienda poi precisa che i candidati selezionati seguiranno un percorso di formazione: verranno offerti contratti full-time o part-time. Infine: "La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali". Le persone interessate potranno presentare la loro candidatura entro il 12 maggio: dovranno accedere al sito e compilare questionario in cui dovranno precisare anche la disponibilità oraria e il tipo di mansioni interessati. Qui potranno anche allegare il cv.