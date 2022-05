Esami di maturità, in Lombardia mancano 540 presidenti di commissione Torna la prova scritta dell’esame di Maturità, ma all’appello mancano ancora centinaia di commissari d’esame. Andranno reclutati setacciando scuola per scuola.

La prova di maturità al Tito Livio di Milano (foto di repertorio)

Torna la prova scritta di maturità, dopo lo stop causato dalla pandemia, per circa 70mila maturandi lombardi. Ma, a meno di un mese dal tema di italiano (22 giugno 2022), mancano all'appello ben 540 presidenti di commissione. Qualche giorno fa l'Ufficio scolastico regionale ha pubblicato infatti l'elenco dei candidati: gli aspiranti presidenti sono in tutto 1.164, non sufficienti per ricoprire i 1.700 circa posti vacanti. In Lombardia mancano quindi all'appello circa 540 capi di commissione, che i diversi provveditorati dovranno reclutare entro la riunione preliminare del 20 giugno.

Cosa succede

Quello del presidente di commissione, del resto, è un incarico che possono ricoprire dirigenti scolastici e docenti di ruolo, con alcune eccezioni. Le domande andavano presentate entro il 12 aprile, ma ancora rimangono tanti posti vuoti. Carenza di personale scolastico, dirigenti che spesso si trovano a capo di più istituti, tanti professori con poca esperienza alle spalle, poco interesse a sobbarcarsi la gestione dell'esame di stato. Senza contare che tanti candidati ideali sono già impegnati nel ruolo di commissari d'esame (quest'anno, per la terza volta consecutiva, tutti interni), intorno ai 10mila in Lombardia. Qualsiasi sia la motivazione che sta alla base di questa diserzione di massa, già si pensa alle alternative: si setacceranno scuola per scuola i dirigenti e i docenti con i requisiti che ancora non hanno presentato domanda, invitandoli a correre al più presto ai ripari, e si cercherà di reclutare anche i presidi in pensione da non più di tre anni. Mal che vada, l'estremo rimedio: a un singolo presidente verranno affidate più commissioni.