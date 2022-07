Maturità 2022, a Milano si abbassano i voti degli esami Nelle scuole superiori milanesi, con la ricomparsa delle prove scritte, si ritorna alle votazioni pre Covid. Addio al boom di cento e cento con lode degli anni pandemici.

Fortunato chi si è trovato a svolgere l'esame di Maturità ai tempi della pandemia, nei due anni cruciali 2020/2021. Dal 2022, infatti, cambiano radicalmente i numeri. Tornano infatti ai livelli pre Covid i voti degli esami nella città di Milano: addio dunque al florilegio di cento e cento e lode degli anni scolastici pandemici, quando ad attendere gli studenti alla fine delle scuole superiori era stata un'unica prova orale. Con il ritorno degli scritti (anche se senza la famigerata terza prova con il mix di materie a sorpresa, spauracchio di generazioni e generazioni di alunni, e con una commissione d'esame tutta interna), ritorna anche la severità dei professori.

I licei milanesi

Al Tito Livio, ad esempio, per ora i cento solo solo sei (di cui uno solo si è aggiudicato anche la lode). Si contano sulle dita di una mano i migliori anche al Virgilio, al Carducci, al Volta e al Vittorini. Per ora sono solo dei risultati parziali, certo, ma che fotografano una situazione ben precisa. E il commento è unanime: si sente tutto il peso degli scritti. Carta che canta, senza la possibilità, per i docenti più di manica larga, di intervenire sulla votazione finale.

I voti dell'anno scorso

Fine insomma dell'indulgenza post emergenza sanitaria. Solo un ricordo la pacchia del 2021. L'anno scorso al liceo Manzoni la metà degli studenti ha infatti ottenuto punteggi altissimi: nella sola 5B i cento sono stati ben 19, di cui quattro con lode. Al Beccaria oltre un terzo delle classi ha conquistato il massimo dei voti, così come all'istituto Lagrange.