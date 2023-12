Massacrato a coltellato la sera della vigilia di Natale: cosa sappiamo finora Non sono stati ancora individuati i responsabili dell’omicidio di Ranjit Singh, l’uomo di 51 anni ucciso la sera della Vigilia di Natale a Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

La sera della vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, un uomo è stato accoltellato a Brescia. A causa dei colpi inferti, è morto prima che le forze dell'ordine potessero arrivare sul posto. L'omicidio è avvenuto in via Milano, una zona molto degradata. Per il momento sembrerebbero non esserci persone che possano fornire elementi utili alle indagini.

Chi era la vittima, accoltellata più volte in un parcheggio

La vittima si chiama Ranjit Singh: aveva 51 anni, era indiano e risiedeva a Brescia dal 2018. Non avrebbe avuto molto amici e sarebbe stato disoccupato per diverso tempo.

Il suo cadavere è stato trovato in un parcheggio, ma al momento non sono stati trovati gli autori dell'efferato gesto. Gli inquirenti infatti credono che siano almeno due gli assassini. Secondo una prima ricostruzione, il 51enne si trovava nel parco Benson quando sarebbe stato avvicinato da due uomini che erano a bordo di un'automobile.

La dinamica dell'omicidio, secondo gli inquirenti

Quando i due sono scesi dal veicolo, avrebbero iniziato a discutere con la vittima. La lite sarebbe poi degenerata: l'uomo è stato così accoltellato diverse volte. Gli sono state inferte ferite all'altezza dello sterno e dell'addome. Si attendono i risultati dell'autopsia disposta dalla Procura.

È stato anche trovato il cellulare della vittima: il dispositivo però era completamente distrutto. Per il momento le forze dell'ordine, coordinate dalla procuratrice Carlotta Bernardini, escludono l'ipotesi della criminalità organizzata. A complicare ulteriormente il lavoro degli inquirenti è l'assenza di telecamere nella zona in cui si è consumato l'omicidio.