Massacrano un 37enne per debiti di gioco: lo hanno picchiato fino a renderlo quasi cieco Due uomini sono stati arrestati perché avrebbero minacciato e picchiato un uomo di 37 anni al quale avevano prestato denaro per alcuni debiti di gioco.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe accumulato debiti di gioco e uno di loro gli avrebbe poi concesso prestiti fino a 25mila euro dal 2017 dopodiché avrebbe preteso da lui che gli restituisse il denaro con gli interessi arrivando a minacciarlo e poi a massacrarlo di botte. È quanto accaduto a Milano dove un uomo di 37 anni sarebbe stato picchiato e minacciato da due uomini, un 32enne e un 57enne dei quali non sono state diffuse le generalità, che sono stati arrestati.

Dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte, coordinate dalla Procura del capoluogo meneghino, è emerso un quadro piuttosto agghiacciante: un 37enne, che sarebbe stato in evidenti difficoltà economiche, sarebbe stato minacciato e vittima di intimidazioni perché avrebbe dovuto restituire la somma data dal 32enne con gli interessi. Non solo.

L'aggressione davanti a una pasticceria

Il 21 settembre scorso, davanti a una pasticceria di Milano, il 32enne lo avrebbe aggredito, aiutato da un uomo di 57 anni, con calci e pugni tanto da provocargli un indebolimento permanente della vista a un occhio. Dopo essere stato trasferito in ospedale, la vittima ha deciso di presentare denuncia alle forze dell'ordine consentendo così l'apertura delle indagini e la ricostruire dell'intero quadro della vicenda.

Per tutti questi motivi, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano ha emesso oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne e di un 57enne. I due si trovano adesso in carcere e dovranno rispondere dei reati di lesioni personali aggravate in concorso, estorsione e usura.