Marito e moglie usano la partita Iva di un pensionato per evadere il fisco: l’anziano si accorge e denuncia Marito e moglie utilizzava la partita Iva di un pensionato a sua insaputa per raggirare il Fisco ed emettere false fatturazioni.

A cura di Giorgia Venturini

Da oltre dieci anni una coppia di marito e moglie utilizzava la partita Iva di un pensionato a sua insaputa per raggirare il Fisco ed emettere false fatturazioni. Tutto a vantaggio delle loro due imprese, di cui la coppia era amministratore. Ora la Guardia di Finanza ha scoperto tutto e denunciato la coppia per il reato di sostituzione di persona e per operazioni inesistenti.

Le indagini della Guardia di Finanza

Le indagini delle Fiamme Gialle sono scattate dopo che l'anziano si era accorto che qualcuno usava i suoi dati a sua insaputa. I militari hanno poi confrontato le loro banche dati e scoperto quello che stava accadendo. Subito hanno svelato che a utilizzare la partita Iva del pensionato era un'azienda brianzola che commercializza valvole per impianti industriali: questa – come spesso fa chi vuole aggirare il fisco – si serviva di una società fantasma della Valsassina, sulle montagne sopra Lecco, per emettere fatture false.

Come agiva la coppia di imprenditori

Utilizzando la partita Iva del pensionato, la coppia usufruiva di fittizi costi in grado di abbattere i ricavi e ottenere notevoli risparmi in materia di Iva grazie alle detrazioni. Così l'azienda della coppia poteva assicurarsi un risparmio fiscale "attraverso reiterate omissioni di versamento delle imposte". La coppia una volta informata della denuncia ha deciso di avviare un "procedimento con adesione": per evitare un processo tributario con l’amministrazione finanziaria gli indagati hanno formulato istanza per le annualità 2016, 2017 e 2018. Hanno già così versato allo stato 1.290.000 euro. Si vedrà ora se si avvieranno altre indagini.