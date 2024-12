Marinella Chierichetti sparita da oltre un anno, il marito: “Cerco risposte per una scomparsa che non ha senso””

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Marinella Chierichetti (foto da Facebook)

Dal 20 agosto 2023 si cerca Marinella Chierichetti, la donna di 71 anni che è sparita dalla sua casa a Zelo Buon Persico, comune che si trova in provincia di Lodi. Quel giorno è uscito dalla sua abitazione per raggiungere quella della figlia che si trova a pochi chilometri di distanza, ma da allora nessuno ha avuto più sue notizie. Il marito da quel giorno cerca la moglie.

L'uomo si chiama Ferruccio Lunghi e ha 72 anni. Come raccontato dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha installato una cassettina per raccogliere segnalazioni anonime: "Vengo qui sul luogo dove Marinella potrebbe aver parcheggiato la bicicletta per l'ultima volta", ha spiegato. Ha raccontato di cercare risposte "per una scomparsa che non ha senso" e che lui stesso ha definito "sembra un film".

All'epoca dei fatti erano stati utilizzati droni e impiegati decine di volontari che avevano setacciato l'intera area. Il 22 agosto, due giorni dopo la scomparsa, era stato trovata la bicicletta all'interno di una roggia e precisamente in direzione opposta rispetto alla casa della figlia. Nonostante quel ritrovamento, gli investigatori non avevano poi trovate altre tracce.

"Saremmo partiti il giorno dopo per Selvino, in provincia di Bergamo. Le valigie erano pronte. Era felice", ha detto ancora al Corsera. Quel giorno, appena l'uomo è rientrato a casa, ha trovato sul tavolo sia il cellulare che le chiavi che gli occhiali da vista: "E in più, ai piedi indossava le ciabatte. Un atteggiamento insolito, che mi ha fatto allarmare".

L'uomo è convinto che sia accaduto qualcosa in zona perché la moglie "non avrebbe mai voluto scomparire e lasciare me e mia figlia in questa situazione". Il 73enne chiede solo verità e capire cosa possa essere accaduto: "Chi sa qualcosa ci aiuti".