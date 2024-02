Marco Trampetti, l’architetto trovato morto in un corso d’acqua: l’autopsia esclude l’ipotesi omicidio L’autopsia svolta sul corpo di Marco Trampetti, l’architetto di 58 anni trovato morto in un corso d’acqua, ha escluso l’ipotesi di omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 16 febbraio, si è svolta l'autopsia sul corpo di Marco Trampetti. L'architetto di 58 anni è scomparso la sera del 4 febbraio dalla sua abitazione di Cesano Boscone (Milano). È stato poi trovato morto l'11 febbraio: il cadavere è stato individuato in un corso d'acqua nel parco dei Fontanili a Rho (Milano).

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, ma senza nessun iscritto al registro degli indagati. Questo è servito per poter disporre l'esame autoptico al fine di comprendere le cause del decesso.

I risultati dell'autopsia

Sulla base di quanto emerso in queste ore, il medico legale ha escluso l'ipotesi di un omicidio: non sono stati trovati segni di violenza esterni né di trascinamento o tracce riconducibili a terzi. Sarà effettuato un esame tossicologico che accerterà cosa possa aver portato alla morte. Durante un primo sopralluogo, eseguito dalla sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Milano, è stata trovata l'automobile di Trampetti. Il veicolo era regolarmente chiuso e non c'era alcun segno di scasso.

La sparizione

L'uomo è uscito da casa il 4 febbraio sera dopo una cena con il compagno e un amico. Ha accompagnato quest'ultimo nella sua abitazione, ma non è più rientrato. La famiglia ha presentato denuncia alcuni giorni dopo. Lo stesso compagno, durante un'intervista con la trasmissione Chi l'ha visto in onda su RaiTre, ha spiegato che il 58enne a volte si allontanava per qualche giorno, ma dopo uno o due giorni inviava un messaggio per rassicurare i familiari.

Non appena il cellulare è risultato spento, i paranti hanno lanciato l'allarme e presentato denuncia ai carabinieri. Sono partite subito le ricerche, terminate con il terribile ritrovamento.