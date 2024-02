Trovato morto l’architetto Marco Trampetti: il suo corpo in un corso d’acqua Trovato morto nella tarda serata di ieri, a Milano, l’architetto Marco Trampetti: non si avevano più sue notizie dal 4 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trovato morto nella tarda serata di ieri domenica 11 febbraio, a Milano, l'architetto Marco Trampetti. Il suo corpo è stato rinvenuto vicino al parco dei fontanili in un corso d'acqua: a trovarlo dopo giorni di ricerche sono stati i carabinieri della Compagnia di Corsico con il supporto del personale Vigili del Fuoco. I militari lo cercavano dallo scorso 4 febbraio.

Le ricerche si erano concentrate in quella zona dove era stata ritrovata l’autovettura, di preciso in via Quintino Sella. L'auto era regolarmente chiusa e senza segni di scasso. Il sopralluogo effettuato dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano e dalla ispezione cadaverica condotta da medico legale intervenuto non ha rilevato tracce di morte violenta. La salma è stata portata presso obitorio civico di Milano per esame autoptico.