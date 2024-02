Architetto scomparso dal Milanese: nessuna notizia di Marco Trampetti da sei giorni Nessuno ha più notizie di Marco Trampetti, l’uomo di 58 anni scomparso sei giorni fa da Cesano Boscone (Milano). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 58 anni è scomparso da domenica 4 febbraio da Cesano Boscone, comune che si trova all'interno dell'area della città metropolitana di Milano. Si tratta di Marco Trampetti, che lavora come architetto. Sui social network sono già diversi gli appelli per ritrovarlo. Il professionista si è allontanato dalla sua abitazione con la propria automobile. Avrebbe dovuto accompagnare un amico.

Le ricerche dei carabinieri di Cesano Boscone

Nella giornata di ieri, venerdì 9 febbraio, i familiari si sono presentati alla caserma dei carabinieri. Hanno così presentato denuncia. I militari stanno svolgendo tutte le operazioni necessarie per ritrovarlo. Le ricerche si stanno concentrando a Cesano. In particolare modo si sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo le strade per cercare di capire se sia stato immortalato alla guida del mezzo.

Stanno anche cercando di trovarlo attraverso le localizzazioni del cellulare.

Come riconoscere Marco Trampetti, l'architetto scomparso da sei giorni

Il giorno della scomparsa indossava un maglione scuro e un pantalone di una tuta. Non aveva la giacca con sé. Il suo veicolo è una Mercedes di colore grigio. Chiunque dovesse vederla, potrà confrontare la targa: BE956GC. Per poter identificare l'uomo invece potrebbe essere utile sapere che è alto 1,73 e pesa 77 chili. Ha alcuni segni particolari: un piercing alla bocca e tra le sopracciglia.

È calvo e ha la barba rossa.