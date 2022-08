Marco esce di casa e scompare nel nulla, l’appello della moglie: “Aiutateci a trovarlo” A Merate si cerca Marco Bonassin, uscito di casa due giorni fa e mai più ritornato. Sui social, l’accorato appello della moglie: “Aiutateci a trovarlo”.

Ore di ansia e apprensione a Merate dove dall'altro ieri si cerca Marco Bonassin. L'uomo, uscito di casa in automobile, non vi ha più fatto ritorno, facendo perdere le proprie tracce. Allertate le forze dell'ordine che si sono messe subito sulle su tracce. Sui social, la moglie Carmen ha lanciato un appello chiedendo aiuto a chiunque lo vedesse di contattarla quanto prima.

Scomparso a Merate Marco Bonassin: è uscito in macchina e non è più tornato

La donna ha condiviso un post in diversi gruppi di paesi del Milanese nella speranza che qualche utente abbia visto il marito. Come da lei scritto, Marco viaggiava su una Grande Punto nera targata DR384TX. Nella foto allegata, in cui lo si vede sorridente con in braccio una bambina (presumibilmente la figlia, il cui volto è stato oscurato dalla madre), Marco appare come quasi calvo e con gli occhiali. Al momento della scomparsa indossava una camicia a quadri piccoli bianca e azzurra e pantaloncini grigi scuri.

L'appello della moglie: Se lo vedete, chiamatemi a questo numero

La moglie ha scritto nei vari gruppi che "l'ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che era al ponte di Paderno e le autorità hanno rintracciato il suo telefono nei pressi di Calusco". Carmen ha poi fornito altri dettagli: "Il suo telefono è un Asus, si chiama Marco Bonassin. Aiutateci per favore, per qualsiasi avvistamento chiamatemi al 334/7749395". Chiunque si sia imbattuto o si imbatta nell'uomo, dunque, è invitato a farlo sapere alle forze dell'ordine e/o ai famigliari al fine di rintracciarlo e riportarlo a casa.