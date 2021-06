Costringeva con le minacce la madre e il fratello a consegnargli i soldi che utilizzava poi per comprarsi droga e alcol. L'incubo per una famiglia di Mantova è andato avanti per quattro anni, fino a quando non sono scattate le manette per un uomo di 56 anni la mattina del 29 giugno quando gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione disposto dalla Procura. L'accusa è di estorsione e di tentata estorsione commessi nei confronti della madre invalida e del fratello: il 56enne infatti si rivolgeva ai parenti utilizzando frasi offensive e pesantemente intimidatorie. Sotto minaccia i due erano costretti a dargli il denaro che poi l'arresto utilizzava per comprarsi la droga e l'alcol.

L'arrestato ora dovrà scontare più di 2 anni di carcere

Durante il corso dei quattro anni, la madre e il fratello hanno più volte chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Fino a quando non sono scattate le manette: l'arrestato ora dovrà scontare una pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Non solo, inoltre dovrà pagare 667 euro di multa. Il 56enne ora si trova nel carcere di Mantova.

Per lo stesso motivo era stato arrestato un altro uomo ad aprile

Non è l'unico episodio simile degli ultimi mesi: lo scorso aprile un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri della radiomobile di Milano per aver minacciato di morte la madre. Anche in questo caso l'uomo ha minacciato la donna per avere i soldi per la droga. L'uomo, un cittadino italiano, è stato quindi trasferito in carcere. Quando i militari hanno tentato di farlo calmare, poi, hanno ricevuto le medesime minacce di morte riservate sino a poco prima alla madre. Per questo motivo, i carabinieri l'hanno immobilizzato mettendogli le manette ai polsi e caricandolo sulla auto per portarlo via. L'uomo, un cittadino italiano, è stato quindi trasferito in carcere.