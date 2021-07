Gravissima aggressione la scorsa notte nel piazzale del centro commerciale "La Favorita", a Mantova. Due persone, un 35enne e un 23enne, sono stati pestati brutalmente da più aggressori ancora in via di identificazione. Le due vittime del pestaggio sono entrambe state ricoverate in coma all'ospedale di Mantova: il più giovane è in serio pericolo di vita e i medici, stando a quanto riferito dal "Corriere della sera", potrebbero anche decidere di staccare i macchinari che lo tengono in vita a causa della gravità della situazione.

Aperta un'inchiesta per tentato omicidio: si sarebbe trattato di un agguato

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata alle 2.49 di venerdì 2 luglio. In viale della Favorita sono state inviate tre ambulanze e sono intervenuti anche i carabinieri. I soccorritori hanno trovato il 35enne, italiano e il 23enne, albanese, riversi a terra in condizioni critiche. Sono stati trasportati in ospedale, anche se solo il 35enne potrebbe salvarsi. Contestualmente sono partite le indagini dei carabinieri che dovranno ricostruire quanto avvenuto e identificare gli aggressori. Al momento si ipotizza che possa essersi trattato di un agguato, forse per un regolamento di conti: le due vittime giovedì notte si erano trovati in un bar di una frazione di San Giorgio Bigarello, a Mottella. Da lì poi, dopo aver ricevuto una telefonata, si sarebbero recati nel piazzale del centro commerciale. Qui hanno trovato ad attenderli i loro aggressori, armati a quanto pare anche di mazze da baseball: una, insanguinata, è stata trovata dai carabinieri assieme a diverse bottiglie di birra. A segnalare al 112 la rissa in atto è stato un passante: non sembrano però esserci al momento altri testimoni dell'episodio, sul quale indaga la procura di Mantova. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti: l'ipotesi di reato è tentato omicidio, nella speranza che non debba presto essere cambiato.