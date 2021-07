Restano gravi le condizioni di salute di P.F.F., l'uomo di 35 anni sopravvissuto al massacro operato da ignoti ai suoi danni e a quelli di un ragazzo di 23 anni, A.N., con delle mazze da baseball in periferia a Mantova.

Morto un ragazzo di 23 anni: troppo gravi le ferite riportate

Il 35enne è un sopravvissuto, vista la violenza dell'aggressione. Purtroppo, invece, il 23enne non ce l'ha fatta, morendo per le gravi ferite riportate. Secondo quanto comunicato, il 35enne si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Carlo Poma di Mantova dove è in coma farmacologico. Il suo quadro clinico viene descritto quale molto delicato ma i medici nutrono le giuste speranze di poterlo salvare. Al momento, infatti, non risulterebbe essere in pericolo imminente di vita.

Le vittime picchiate da un gruppo nutrito di persone, indagini in corso

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell'omicidio e delle lesioni ai danni della coppia di ragazzi. Secondo quanto filtrato, si tratterebbe di diverse persone, appartenenti ad un gruppo molto nutrito. Alcune di loro potrebbe essere rimasto ferito nelle colluttazioni: sul luogo dell'aggressione gli inquirenti hanno infatti trovato alcuni abiti zuppi di sangue che non apparterrebbero alle vittime. Per il momento, i carabinieri usano cautela e vogliono vederci chiaro: non è detto che l'aggressione possa essere stato un regolamento di conti per motivi di droga, anche se tale ipotesi non è esclusa. La cautela va contestualizzata nei precedenti del 35enne, legati agli stupefacenti, che però sarebbero datati nel tempo.