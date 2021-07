Il ragazzo di ventitré anni rimasto gravemente ferito a seguito di un'aggressione da parte di ignoti armati di mazza da baseball alle porte di Mantova non ce l'ha fatta. Il giovane è morto in ospedale nella serata di ieri, sabato 23 luglio intorno alle ore 21, per le ferite e i traumi riportati che gli sono risultati fatali, nonostante i medici lo abbiano sottoposto a due delicati interventi chirurgici. Come riporta Il Corriere della Sera la vittima si chiama Atilio Drekai, di nazionalità albanese. Ancora in coma il trentacinquenne italiano che era con lui. Sul caso lavorano i carabinieri di Mantova, che sono sulle tracce degli aggressori in fuga. Ancora da chiarire il movente. I militari hanno asoltato i famigliari del ragazzo, per cercare di capire se avesse avuto conti in sospeso con qualcuno, mentre non sembrano esserci testimoni. L'ipotesi è che si sia trattato di un agguato, messo in atto forse per un regolamento di conti.

Caccia agli aggressori

I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì scorsi e sono avvenuti davanti al centro commericiale La Favorita. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine i due erano in un bar di una frazione di San Giorgio Bigarello, a Mottella. Dopo aver ricevuto una telefonata, si sono spostati nel parcheggio quando, improvvisamente, sono stati aggrediti e colpiti violentemente con delle mazze, poi ritrovate a terra insanguinate. I responsabili sono poi scappati e ancora non è nota la loro identità. Ricevuta la segnalazione di un passante, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che li ha soccorsi e trasportati con urgenza all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Presenti i militari dei competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e l'identità degli autori delle violenze. Sul caso il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ora cambiato in omicidio. La mazza con tracce ematiche sarà sottoposta ad alcuni esami, mentre sono al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato l'accaduto o la fuga degli aggressori.