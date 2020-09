in foto: Piccozze da alpinismo (Immagine di repertorio)

Si stava allenando assieme al padre, praticando arti marziali, quando improvvisamente lo ha picchiato sempre più forte utilizzando anche una piccozza da alpinismo. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in un paese in provincia di Mantova. Protagonista dell'inspiegabile aggressione un ragazzino minorenne, che adesso si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale mantovano Carlo Poma e su cui pende una denuncia a piede libero da parte del tribunale dei minorenni di Brescia.

Il ragazzino è ricoverato in Psichiatria

Quando i poliziotti della questura si sono presentati nell'abitazione di famiglia per chiedergli conto di cosa fosse accaduto, lo hanno trovato in stato di profonda alterazione. Riuscendo a stento a rispondere alle domande degli agenti, il ragazzino ha detto che non sapeva o non si ricordava del perché si fosse avventato con una tale furia sul padre. In precedenza i soccorritori del 118 avevano trovato l'uomo riverso per terra poco fuori dalla sua abitazione, sanguinante e con ferite alla testa e al corpo. Il personale sanitario aveva quindi avvertito la polizia, a cui l'uomo aveva raccontato cosa era accaduto. Durante l'allenamento, forse a seguito di un litigio, il figlio avrebbe iniziato a perdere progressivamente il controllo: dapprima lo ha iniziato a colpire con forti calci e pugni, poi gli ha tirato anche dei morsi. Infine lo ha colpito con la piccozza trovata probabilmente in casa. L'uomo è stato soccorso d'urgenza e trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni. Adesso si cercherà di capire cosa possa aver provocato il raptus nel figlio.