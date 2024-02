Manifestazione pro Palestina in un Carrefour di Milano: attivisti entrano con i megafoni, arriva la polizia Alle 16 in via Carlo Farini 79 a Milano gli attivisti Cdnl – Camera del Non Lavoro sono entrati con i megafoni nel supermercato Carrefour per manifestare a favore della Palestina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova manifestazione pro Palestina a Milano. Questa volta l'appuntamento è stato alle 16 in via Carlo Farini 79 a Milano da parte degli attivisti Cdnl – Camera del Non Lavoro "in occasione dello sciopero generale indetto venerdì 23 settembre 2024 contro il genocidio che sta avvenendo a Gaza". L'obiettivo è quello di dare "continuità alla campagna di boicottaggio contro chi sostiene l'occupazione sionista". In altre parole gli attivisti puntano a boicottare le multinazionali come importanti catene di supermercati che – secondo gli attivisti in protesta – forniscono alimenti all'esercito israeliano.

I manifestanti hanno iniziato la protesta fuori dal supermercato per poi entrare tra le corsie del Carrefour al grido di: "Questa è povertà, per fare che cosa? Per arricchire le partecipate allo Stato? Vogliamo diritti, vogliamo il cessate il fuoco in un territorio in cui il popolo viene sterminato". Per questo chiedono alla grande catena di supermercato di dissociarsi. Durante la protesta di pomeriggio intervengono i poliziotti per calmare la situazione.

Intanto al Carrefour di Rivalta, Piemonte, è stato bloccato il transito delle merci per tre ore, dalle 5 alle 8 di oggi venerdì 23 febbraio. Lo sciopero, indetto dal sindacato Sicobas con una cinquantina di lavoratori presenti, si inserisce nel contesto dello sciopero generale contro la guerra. Anche il Sicobas ha protestato dichiarando: "Vogliamo boicottare la macchina bellica e rafforzare l'opposizione alle politiche di padroni e governo".