Al via la manifestazione per il cessate il fuoco in Palestina: circa 8mila persone in corteo a Milano Circa 8mila persone stanno prendendo parte al corteo organizzato da Si Cobas per “fermare il genocidio a Gaza”: la manifestazione ha preso il via da piazzale Loreto a Milano e proseguirà fino a largo Cairoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha preso il via la manifestazione a Milano per chiedere il "cessate il fuoco in Palestina e in tutte le guerre". Il corteo pro Palestina è iniziato da piazzale Loreto e terminerà nel tardo pomeriggio in largo Cairoli. Già un paio d'ore prima dell'inizio della manifestazione sei camionette della polizia erano già in posizione per garantire l'ordine pubblico: le forze dell'ordine infatti controlleranno tutto il percorso del corteo. Al momento le persone che stanno partecipando alla manifestazione sono circa 7-8mila.

Il percorso del corteo ha dovuto tenere conto anche della decisioni della Questura di Milano: la manifestazione così non ha transitato per corso Buenos Aires ma si è diretta verso via Andrea Doria e via Vitruvio, in zona Stazione Centrale. Dopodiché i manifestanti si dirigeranno verso Porta Nuova e proseguiranno il cammino fino a largo Cairoli. Il corteo non arriverà in piazza Duomo dove il comitato per l'ordine e la sicurezza ha vietato qualsiasi tipo di manifestazioni, così come in piazza della Scala.

Le quasi 8mila persone stanno sfilando al grido di "fermare il genocidio a Gaza", ma quello che viene richiesto è lo stop a tutte le guerre. Nel comunicato del Si Cobas, i promotori di questa iniziativa, si legge lo scopo del corteo: "Un cessate il fuoco immediato, accompagnato dal ritiro dell’esercito israeliano da Gaza" e un "no al riarmo e alle spedizioni militari".

A pochi minuti dall'inizio del corteo, un gruppo di giovani si è inserito nella manifestazione gridando "free free Palestine": in mano i ragazzi tenevano le sagome di cartone della premier Giorgia Meloni, del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sporchi di vernice rossa a indicare il sangue.

Tra i presenti alla manifestazione c'è anche Alessandro Di Battista, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, che ha detto: "Sono qui per questione di umanità: è in atto tentativa di pulizia etnica da parte di Israele che sta compiendo terrorismo di Stato. E nel silenzio generale stanno massacrando un popolo. L'obiettivo non è mai stato quello di colpire il terrorismo di Hamas, queste sono fake news. L'obiettivo è ancora una volta quello di cacciare i palestinesi". E poi aggiunge: "La cosa per me più indecente è quella di assistere ad un ignobile silenzio da parte della mamma madre cristiana Giorgia Meloni che non è capace di spendere una parola per quasi 14mila bambini assassinati negli ultimi mesi".

E ancora: "Se qualcuno si indigna a sentire la parola genocidio, ricordo che Israele in più di quattro mesi ha assassinato e ferito oltre il 4 per cento della popolazione di Gaza: è una cosa che non ha precedenti. Una cosa simile è paragonabile alla seconda guerra mondiale". Di Battista poi spiega che stanno raccogliendo le firme per fare in modo che l'Italia riconosca lo Stato della Palestina: la raccolta firme sta andando avanti da quattro settimane. Non ha preso parte al corteo ma è rimasto in piazza Argentina per promuovere con la sua associazione "Schierarsi" una legge di iniziativa popolare che chiede appunto il riconoscimento della Palestina.

Articolo in aggiornamento