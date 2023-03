Manifestazione per Dax a Milano, l’incognita degli anarchici in sostegno a Cospito Parte da piazzale Loreto il corteo in memoria di Davide Cesare “Dax”, il militante del centro sociale Orso ucciso il 16 marzo del 2003, sotto lo slogan “Antifascismo è anticapitalismo”. Allerta per la partecipazione della componente anarchica in sostegno a Cospito.

Appuntamento in piazzale Loreto, Milano, alle 14.30. Si riuniscono qui i manifestanti del corteo in memoria di Davide Cesare "Dax", il militante del centro sociale Orso ucciso in via Brioschi il 16 marzo del 2003, sotto lo slogan "Antifascismo è anticapitalismo".

Al ricordo del giovane operaio ucciso a coltellate vent’anni fa, si unisce anche la commemorazione dell’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, ragazzi del Leoncavallo uccisi il 18 marzo del 1978.

È il secondo appuntamento che si svolge sotto l'insegna del ricordo di Dax, in una quattro giorni di iniziative dedicate: proprio giovedì sera 16 marzo si è tenuto un corteo che da via Brioschi a via Zamenhof è giunto poi in via Gola. Nella notte, è gli antagonisti hanno occupato un complesso immobiliare in disuso tra via Palmanova e via Oropa (un tempo quartier generale dell’azienda farmaceutica Ciba). Dalle finestre sono stati calati due striscioni con le scritte “Dax esiste” e “Nella notte ci guidano le stelle”.

Migliaia di partecipanti al corteo per "Dax"

Per il momento, a inizio manifestazione, i partecipanti sono circa 3mila. Ma le previsioni della vigilia parlano di almeno 4mila persone, con arrivi da mezza Europa tra Spagna, Francia, Grecia, forse anche Germania e Svezia.

Migliaia di partecipanti in cammino che si divideranno in vari spezzoni legati agli otto temi discussi nell’assemblea di ieri pomeriggi: dal clima all’emergenza casa, fino alle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane.

La componente anarchica in sostegno ad Alfredo Cospito

E proprio a quest’ultimo filone, non strettamente legato alla questione 41 bis rilanciata negli ultimi mesi dallo sciopero della fame a oltranza di Alfredo Cospito, dovrebbe agganciarsi la componente anarchica, che si preannuncia numerosa. E soprattutto rumorosa: si teme infatti il cosiddetto "blocco nero". L'allerta della Digos e delle forze dell’ordine è massima.

Il percorso del corteo di oggi sabato 18 marzo

Il corteo prende le mosse in piazzale Loreto, intorno alle 15. Il corteo "Antifascismo è anticapitalismo" dovrebbe poi muoversi verso la periferia nord della città.

L’iniziativa non è stata preavvisata alla Questura, ma una mail anonima ha dato un’idea del possibile tragitto: i manifestanti dovrebbero percorrere le strade tra via Padova, via Costa e via Leoncavallo in direzione viale Monza, per poi fermarsi in largo Tel Aviv.