Mamma in strada con due bimbi piccoli e affamati, gli agenti la aiutano e comprano del cibo Una donna di 31 anni girovagava insieme ai suoi figli di 2 anni e di 2 mesi per le strade di Bergamo: gli agenti li hanno avvicinati e hanno aiutato la piccola famigliola.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Questura

Li hanno trovati a girovagare in strada con una valigia e un passeggino: protagonisti di questa storia – fortunatamente a lieto fine – sono una mamma di 31 anni e i suoi bimbi rispettivamente di due anni e di due mesi. Ad aiutarli sono stati gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale della Questura di Bergamo. Le forze dell'ordine hanno comprato loro del cibo e altri beni di prima necessità. Stando a quanto ha raccontato ai poliziotti, la donna aveva deciso di partire nella speranza di poter trovare un lavoro e quindi una situazione migliore.

Trovata una sistemazione temporanea in un ostello

Gli agenti li hanno avvistati durante un servizio di pattugliamento svolto nella giornata di mercoledì, 1 giugno, in via Gavezzeni: dopo averla portata in Questura e aver svolto tutte le procedure di rito, la 31enne e i piccoli sono stati assistiti dalla Caritas. L'ente ha provveduto a trovare una sistemazione temporanea in un ostello: lunedì poi, insieme al personale dei servizi sociali di Palafrizzoni, svolgerà un colloquio.

La donna fuggita dalla Sardegna

Per il momento, quello che si sa è che la donna – regolare in Italia – era fuggita da una città della Sardegna perché non riusciva più ad assistere in maniere dignitosa i suoi figli. Non è chiaro perché abbia scelto proprio Bergamo. Il gesto dei poliziotti non è passato in osservato: sotto la foto del passeggino e della valigia postata su Facebook, sono arrivati tantissimi i commenti: "Quando capita di poter aiutare i bisognosi si torna a casa col cuore pieno di gioia e si apprezza di più quello che abbiamo, un abbraccio", scrive un utente.