Mamma e figlio compagni di scuola al Molinari di Milano: "Gli chiedo aiuto con i compiti e ci scambiamo i libri" Marian Gutierrez ha deciso di tornare a scuola a 39 anni e oggi studia all'istituto Molinari di Milano, lo stesso frequentato dal figlio di 17 anni. Lei però è al terzo anno del serale mentre il ragazzo è al quarto anno dei corsi diurni. In Venezuela Gutierrez si era laureata in ingegneria e oggi, dopo essersi trasferita a Milano con il marito, fa la videomaker, la grafica e l'insegnate di ballo.

Si passano libri e si scambiano consigli di studio, come due compagni di classe, ma sono mamma e figlio. Succede a casa di Marian Gutierrez, 39enne che tre anni fa ha deciso di ritornare a scuola, iscrivendosi all'istituto tecnico Molinari, a Milano. Lo stesso frequentato dal figlio di 17 anni: lui però è al quarto anno dei corsi diurni, mentre la mamma è al terzo del serale. "Ogni tanto gli chiedo aiuto per i codici di programmazione – ha raccontato Gutierrez al quotidiano Il Corriere della Sera – ed è capitato che mi passasse i libri che aveva usato l’anno precedente".

Gutierrez, originaria di Caracas, in Venezuela, si è trasferita a Milano 15 anni fa insieme al marito italo-peruviano Giovanni. "I miei erano medici – spiega la 39enne – ma una parte della mia famiglia lavora nel mondo dello spettacolo. A Caracas ho fatto lo scientifico e poi ingegneria e nel frattempo studiavo per diventare insegnante di danza, di flamenco e altri 17 stili. Per un periodo ho curato anche le coreografie di alcuni artisti in tv. Quando ho conosciuto mio marito Giovanni sono andata a vivere con lui a Lima, poi dopo quattro anni lui ha trovato lavoro a Milano e siamo qui: ci troviamo benissimo". Oggi infatti Marian e Giovanni vivono nel quartiere Turro insieme ai tre figli di 17, 15 e 7 anni.

Una volta arrivata in Italia, Marian ha scoperto che la sua laurea in ingegneria qui sarebbe stata equiparata a una laurea in geologia, a patto di integrarla con alcuni esami. Oggi Gutierrez lavora come videomaker e grafica, oltre a continuare a insegnare nei corsi di ballo e condurre un podcast e un canale YouTube nei quali intervista importati sudamericani che passano per Milano. "La tecnologia, però, mi ha sempre appassionato – spiega la 39enne – e quindi mi sono iscritta al serale al Molinari". Inutile dire che Gutierrez non ha problemi in scienze e matematica, "ma la materia in cui vado meglio è inglese – racconta – I professori del Molinari sono bravissimi e molto coinvolgenti e anche in classe siamo tutti amici e uniti".

Il figlio 17enne invece vorrebbe diventare programmatore di videogiochi e ama studiare è informatica, ma non nasconde un certo fascino anche nei confronti di letteratura e storia: "Mi interessa il periodo che stiamo affrontando, il pre romanticismo con Ugo Foscolo e altri romanzieri. Non amo leggere, ma in classe recentemente abbiamo letto La Locandiera di Goldoni e mi è piaciuto moltissimo".