Mamma chiude per errore il figlio di un anno in auto con le chiavi dentro: salvato dai vigili del fuoco

A cura di Enrico Spaccini

Un bambino di un anno è rimasto chiuso in auto per errore con le chiavi all'interno della macchina. A dare l'allarme è stata la mamma, non sapendo come fare per recuperare il proprio figlio. Poco dopo, intorno alle 16 di oggi, giovedì 18 maggio, sono arrivati i vigili del fuoco che in una manciata di secondi sono riusciti a forzare uno sportello. Così facendo, hanno aperto l'auto parcheggiata in via Tanzi a Inveruno, nel Milanese, senza rompere il finestrino o altro.

Alla fine, il bambino è stato riconsegnato alla giovane madre in buona salute. Sul posto, nel frattempo, erano stati fatti arrivare anche i sanitari del 118, che non sono dovuti intervenire in alcun modo, e gli agenti della polizia locale.