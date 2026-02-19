milano
video suggerito
video suggerito

Maltrattano e umiliano anziani in una casa di riposo di Como: condannati 7 operatori socio sanitari

Sette persone sono state condannate in primo grado per maltrattamenti ai danni di una decina di anziani. Gli operatori socio sanitari avrebbero sottoposto gli ospiti della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco (Como) a “violenze sistematiche”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Immagine

La giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, Maria Elisabetta De Benedetto, ha condannato in primo grado con rito abbreviato i sette operatori socio sanitari della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco (in provincia di Como) accusati di maltrattamenti nei confronti di una decina di ospiti della struttura. Secondo le indagini della Procura, iniziate ad agosto 2024, gli imputati avrebbero picchiato, umiliato e insultato anziani non autosufficienti. Le condanne vanno da un minimo di 2 anni e 8 mesi fino a un massimo di 5 anni e 4 mesi. La giudice ha, quindi, accolto e leggermente ridimensionato le richieste avanzate dalla pm Alessandra Bellù, che aveva già rigettato le proposte di patteggiamento.

Le indagini condotte dai carabinieri di Centro Valle Intelvi erano partite nell'agosto del 2024 a seguito della denuncia presentata da una ex dipendente della struttura. Per verificare le "cose strane" che erano state segnalate, i militari avevano installato telecamere nascoste, che avevano ripreso i maltrattamenti e le umiliazioni inflitte agli anziani ricoverati anche nei reparti che ospitavano i degenti più fragili e non autosufficienti. Secondo la Procura di Como, si verificavano "violenze sistematiche" ai danni di una decina di ospiti della Rsa.

Sette operatori socio sanitari erano stati arrestati il 24 febbraio del 2025. Durante gli interrogatori, gli indagati non avevano negato le accuse, ma si erano giustificati dicendo aver reagito con quelle condotte perché loro stessi erano sottoposti a ritmi di lavoro eccessivi. Per loro, la pm Bellù aveva chiesto condanne da un minimo di 2 anni e 6 mesi fino a un massimo di 6 anni di reclusione.

Leggi anche
Truffa da mezzo milione di euro agli anziani di una casa di riposo, sparite le pensioni d'invalidità

Il processo è stato celebrato con rito abbreviato e ha portato a sette condanne. In particolare, la condanna più pesante è stata di 5 anni e 4 mesi, poi un'altra a 5 anni e 2 mesi. Due imputati sono stati condannati a 4 anni, un altro a 3 anni e 4 mesi, uno a 3 anni e, infine, uno a 2 anni e 8 mesi. Le difese non avevano chiesto la loro assoluzione, ma solo una quantificazione delle pene più lieve rispetto a quelle proposte dalla Procura. Alle famiglie che si sono costituite parte civile sono stati riconosciuti risarcimenti fino a 12mila euro.

Attualità
Como
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Mansouri ucciso a Rogoredo da un poliziotto, gli agenti avrebbero aspettato 23 minuti prima di chiamare i soccorsi
In un video del 2024 riprese alcune "condotte irregolari" dell'agente indagato
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Non aveva la pistola, l'hanno messa lì"
La Procura indaga su altri 4 poliziotti per la morte del 28enne a Rogoredo
Perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronte
Gli esami sulla pistola a salve: "Nessuna impronta della vittima"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views