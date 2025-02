Anziani maltrattati e picchiati in una Rsa di Como: è la stessa che l’attore George Clooney visitò più volte

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 24 febbraio, i carabinieri di Menaggio e il nucleo investigativo del comando provinciale di Como hanno arrestato 7 persone, 5 donne e 2 uomini, accusati di maltrattamenti nei confronti di una decina di anziani, ospiti nella RSA “Sacro Cuore” di Dizzasco, in provincia di Como. Tra gli ospiti che in passato hanno fatto visita alla struttura, persino George Clooney.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'RSA non si troverebbe lontano da Villa Oleandra, la residenza estiva comprata dall'attore nel 2002. Nel corso di uno dei tanti soggiorni estivi trascorsi da Clooney sul lago di Como, sembra che, nel 2006, l'uomo abbia fatto visita alla struttura “Sacro Cuore” di Dizzasco, oggi al centro dell’inchiesta dei Carabinieri per maltrattamenti sugli anziani.

Sembra che quell'anno l'attore si sia recato davanti ai cancelli della RSA alla guida dalla sua Harley Davidson con l’intento di fare visita ai pazienti, ma, una volta lì, il portiere non lo abbia riconosciuto e, scambiandolo per un passante qualunque, abbia quindi deciso di non aprirgli. L'episodio, però, non scoraggiò Clooney che tornò, riuscendo, questa e le volte dopo, a entrare e far visita agli anziani ospiti della RSA.

Diciannove anni dopo, ci si trova davanti a uno scenario completamente diverso. "Un luogo di violenza e di orrore", ha raccontato a Fanpage.it l'uomo che, per primo, ha denunciato le continue percosse, le ingiurie e le violenze fisiche e verbali che una decina di anziani, ospiti della RSA, hanno subito per anni.

Così, con l'intento di evitare che violenze del genere si verifichino nuovamente e riportare un po' di serenità all'interno della struttura, è stata aperta un'indagine che, nella giornata di ieri, ha portato all'arresto di 7 soggetti con l'accusa di maltrattamenti in concorso. Per un’operatrice, è stato contestato anche l’esercizio abusivo della professione di infermiera, non avendo la donna alcun titolo riconosciuto.