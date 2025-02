video suggerito

Maltrattamenti e insulti in un nido privato di Gavirate: condannata a 3 anni la "cuoca" della struttura Il Tribunale di Varese ha condannato a 3 anni la 46enne accusata di maltrattamenti all'asilo privato 'Imparare è un gioco' di Gavirate. La responsabile della struttura è già stata condannata in Appello a 2 anni e 4 mesi.

A cura di Enrico Spaccini

È stata condannata in primo grado a 3 anni la seconda imputata per i maltrattamenti in famiglia che si sarebbero consumati presso il nido privato ‘Imparare è un gioco' di Gavirate (in provincia di Varese) nel 2018. Si tratta della 46enne che lavorava nella struttura come assistente della responsabile ed era conosciuta come la "cuoca" della scuola. La donna dovrà anche risarcire le 14 famiglie dei bambini che si sono costituite parti civili al processo. Nel dicembre del 2021, era arrivata la condanna in Appello a 2 anni e 4 mesi per la responsabile della struttura.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Besozzo e del reparto operativo nucleo Investigativo di Varese, in oltre 40 casi documentati, 14 dei 20 bambini d'età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni sarebbero stati bersagliati da episodi di maltrattamenti fisici e psicologici. Ad alcuni di loro sono state lanciate ciabatte, altri sono stati strattonati, presi per il collo o insultati.

La titolare del nido privato ‘Imparare è un gioco' di Gavirate era stata condannata in primo grado, con rito abbreviato, a 3 anni e 4 mesi, dal gup di Varese Alessandro Chionna. Pena che è stata poi ridotta in Appello a 2 anni e 4 mesi.

Oggi, mercoledì 12 febbraio, come riportato da Varesenews, è stata condannata in primo grado la 46enne che svolgeva il ruolo di assistente della responsabile. I giudici del Tribunale di Varese hanno deciso di accogliere la richiesta avanzata dalla pm Arianna Cremona pari a 3 anni. L'avvocato Corrado Viazzo, che difende l'imputata, aveva chiesto l'assoluzione.