Maltempo Milano e Lombardia, allerta meteo gialla per temporali: monitorati fiumi per rischio esondazione Il 14 e 15 settembre sono previsti temporali forti che interesseranno tutta la Lombardia. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla. A Milano saranno sotto osservazione il Seveso e il Lambro.

A cura di Fabio Pellaco

Torna il maltempo a Milano e in tutta la Lombardia. Dal pomeriggio di giovedì 14 settembre fino a venerdì 15 sarà in vigore un'allerta gialla diramata dalla Protezione civile per rischio di temporali forti. La perturbazione interesserà la regione fino al pomeriggio di venerdì.

A Milano saranno sotto stretta osservazione i fiumi Seveso e Lambro per il rischio di esondazioni. Già nella giornata di ieri, 13 settembre, il capoluogo lombardo è stato interessato da un'altra perturbazione che non ha provocato grossi disagi.

Maltempo, allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia: zone a rischio

L'avviso di allerta gialla per temporali riguarda tutta la regione e prevede un livello di criticità ordinario.

L'allerta sarà in vigore dalle 14.00 di giovedì 14 settembre alle 06.00 di venerdì 15 in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali.

L'allerta proseguirà fino alle 14.00 di venerdì 15 nel Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro-Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale, Appennino Pavese.

Le zone a rischio allerta meteo a Milano e Lombardia per il 14 e il 15 settembre

A Milano monitorati il Seveso e il Lambro

Per la città di Milano l'allerta gialla sarà in vigore fino alle 14 del 15 settembre. Il Centro operativo comunale della Protezione civile di Milano ha comunicato che saranno tenuti sotto controllo i livelli dei fiumi Seveso e Lambro.

Da Palazzo Marino si ricorda che fino al 30 settembre è in vigore l'ordinanza che durante le allerte meteo vieta "la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e lo stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento".

Le previsioni in Lombardia per il 14 e 15 settembre

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un nuovo bollettino con le previsioni valide per le giornate del 14 e 15 settembre. Dal pomeriggio di oggi, 14 settembre, sono previsti "rovesci sparsi o isolati temporali più probabili a ridosso dei rilievi". In serata, "l'ingresso di aria fresca da Est a bassa quota produrrà una linea di instabilità convettiva, inizialmente sulla pianura centro-orientale e sull'Appennino, in rapido transito verso Ovest". La perturbazione in arrivo causerà "un'intensificazione generale delle precipitazioni anche a carattere temporalesco, in prosecuzione nella notte. Venti previsti in parziale rinforzo da Est sulla pianura orientale e sul Garda, prevalentemente moderati, dal tardo pomeriggio".

La fase instabile interesserà la Lombardia al mattino di domani, 15 settembre. Secondo le previsioni potranno verificarsi "cumulate significative in particolare nel Varesotto, basso Lario e alta pianura Occidentale". Il miglioramento è previsto dalla tarda mattinata-primo pomeriggio, "salvo isolati temporali possibili fino a sera, in particolare su su Appennino e Prealpi Centro-Orientali".