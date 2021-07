Maltempo in Lombardia, violenta grandinata nel Mantovano: chicchi grossi come albicocche I tecnici di Confagricoltura Mantova spiegano che nelle zone di Sabbioneta e del casalasco, tra il mantovano e il cremonese, sono caduti chicchi di grandine grossi come albicocche. Questo, si legge sul sito di Confagricoltura Mantova, “ha messo a dura prova le colture in campo, a partire dal mais fino ad arrivare al pomodoro, assai diffuso nell’area”.

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio, nella zona dell'Oltrepo' mantovano. Stando a quanto si apprende, i paesi più colpiti sono stati Suzzara e Gonzaga. Non si registra alcun ferito, ma la grandine, con chicchi grandi come albicocche, ha danneggiato le coltivazioni e moltissime automobili. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per liberare seminterrati e cantine allagate. Numerosi interventi anche per rimuovere i rami caduti dalle strade.

I tecnici di Confagricoltura Mantova spiegano che nelle zone di Sabbioneta e del casalasco, tra il mantovano e il cremonese, sono caduti chicchi di grandine grossi come albicocche. Questo, si legge sul sito di Confagricoltura Mantova, "ha messo a dura prova le colture in campo, a partire dal mais fino ad arrivare al pomodoro, assai diffuso nell’area. Problemi anche nella zona di Gonzaga, dove chicchi grandi come pesche hanno devastato interi vitigni e hanno causato danni anche alle strutture, con alcune stalle che si sono trovate con vetrate letteralmente bucate". Tra Bondeno e Moglia, inoltre, c'è stata una tromba d'aria. Anche in questo caso i primi rilievi dei tecnici evidenziano gravi danni alle coltivazioni. La grandine è caduta anche nel viadanese, ma in questo caso i danni dovrebbero essere di entità minore.

Siamo al lavoro per una stima dei danni, ma intanto ricordiamo che la segnalazione dei danni alle strutture dovrà essere inviata all’Utr di Regione Lombardia entro 20 giorni dall’evento calamitoso. Invitiamo tutti gli associati coinvolti a rivolgersi ai nostri uffici di zona", spiega l’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova.