Emergenza maltempo, tempesta e grandine a Gonzaga (Mantova): chicchi grossi come palline da tennis Una forte grandinata ha colpito nel pomeriggio di ieri lunedì 26 luglio gran parte del territorio del Mantovano: qui i chicchi, grossi come una pallina da tennis, hanno devastato molte auto e costretto centinaia di persone a chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Si tratterebbe della supercella che ha colpito le zone tra Parma e Piacenza, dove la grandine ha devastato centinaia di auto in transito sull’Autostrada A1.

A cura di Giorgia Venturini

Grandine grande quanto palle da tennis.È successo nel Mantovano, una delle tante province lombarde colpite dal maltempo di queste ore: la supercella si è scatenata anche sia nel Comasco, che a Sondrio e Brescia. A Gonzaga, in provincia di Mantova, i chicchi di grandine, dalle grandi dimensioni, hanno rotto i vetri delle auto, frantumato parabrezza e carrozzeria. Si sarebbe trattato della stessa supercella che ha colpito le zone tra Parma e Piacenza, dove la grandine ha devastato centinaia di auto in transito sull'Autostrada A1. Tanti, quasi un centinaio di persone, hanno chiamato il 112 e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. E ancora: a Moglia, sempre nel Mantovano, c'è stata una tromba d'aria che ha provocato la caduta di alberi anche i mezzo alla carreggiata. Chi sfoga i suoi minuti di paura anche su Facebook: "Venti minuti di paura, sembrava la fine del mondo Grandine come palline da tennis, tutto distrutto. Pensavo di aver visto il peggio con il terremoto ma quello che è accaduto a Gonzaga è stato il finimondo".

Frane e torrenti esondati nel Comasco

Intanto nel pomeriggio di oggi martedì 27 luglio l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni è in visita nei territori del Comasco anche quelli colpiti dal forte maltempo: qui frane e torrenti esondati hanno provocato gravi danni. Nel dettaglio, la provinciale lariana è stata colpita da una frana all'altezza di Blevio che ha costretto la polizia locale chiudere la strada al traffico dalla scorsa domenica. L'emergenza principale però resta sulla statale Regina: stop al traffico da Cernobbio fino ad Argegno per una serie di frane. Tra i paesi completamente tutti allagati c'è Colverde, Ronago, Cernobbio, Laglio, Breggia e Maslianico, dove è stato evacuato anche un campo scuola. I sindaci della zona invitano tutti i cittadini a restare in casa e non mettersi alla guida. Almeno fino a quando non terminerà lo stato di allerta in tutta la Lombardia.