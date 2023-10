Maltempo e vento forte a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo per il weekend Il 20 ottobre sarà una giornata di allerta in Lombardia per la nuova ondata di maltempo in arrivo. Previste piogge intense e vento forte, ma in compenso si alzeranno le temperature. Il meteorologo Flavio Galbiati fa il punto sulle previsioni del fine settimana insieme a Fanpage.it.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Fabio Pellaco

Torna il maltempo a Milano e in Lombardia. Piogge intense sono previste per venerdì 20 ottobre e il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato l'allerta meteo. Abbiamo chiesto a Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, cosa succederà nelle prossime ore, con uno sguardo al fine settimana che ci attende.

"Come si prevedeva l'autunno è entrato di colpo. L'alta pressione africana ha prolungato l'estate ben oltre il normale e questo ha reso più significativo lo sbalzo termico, ha detto Galbiati a Fanpage.it -. Inoltre, quando il Mediterraneo è così caldo, l'evaporazione e il calore diventano un vero e proprio carburante per queste perturbazioni. Venerdì saranno a rischio la Liguria, il Piemonte e l'alta Lombardia, le zone dove notoriamente queste correnti meridionali vanno a impattare e scaricano grosse quantità di precipitazioni".

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Le previsioni del tempo per il fine settimana

Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo: "Piogge e rovesci intensi si verificheranno dalla notte di giovedì e per tutta la giornata di venerdì, fino al pomeriggio. In serata le precipitazioni dovrebbero cessare".

La situazione andrà migliorando nel fine settimana: "Sabato ci sarà un'attenuazione dei fenomeni anche se potrebbero ancora verificarsi rovesci o temporali più probabili su Alpi e Prealpi, ma anche in Pianura. Domenica ci attendiamo un miglioramento che dovrebbe portare condizioni più stabili, senza pioggia e con qualche annuvolamento".

Le zone di allertamento previste per venerdì 20 ottobre

"Temperature in rialzo, ma attenzione al vento forte"

Nella giornata di mercoledì, la temperatura massima registrata dalla stazione dell'aeroporto di Milano Linate è stata di 14 gradi, ma la colonnina di mercurio è destinata a guadagnare qualche grado. "Rispetto alle scorse settimane abbiamo temperature quasi normali per questo periodo, però c'è comunque la sensazione che faccia davvero freddo. Nella giornata di venerdì a Milano potrebbero registrarsi temperature massime più alte rispetto a quelle degli ultimi giorni".

L'aumento delle temperature sarà dovuto al vento di scirocco che soffierà sulla regione. "I modelli prevedono che il forte scirocco attivato da questo vortice ciclonico molto intenso porterà sulla Lombardia delle raffiche fino a 50-60 chilometri orari. Sulla città di Milano non sono previsti forti temporali, ma piogge diffuse e il vento potrebbe essere a tratti molto intenso".

Quando scenderà la prima neve in Lombardia

Niente da fare per gli amanti della neve che dovranno aspettare ancora prima di vedere qualche fiocco bianco sulle montagne della Lombardia. "Venerdì non nevicherà se non a quote veramente molto alte. Lo zero termico si alzerà ulteriormente oltre i 3.300 metri, quindi non si parla assolutamente di neve in montagna. A cadere sarà solo la pioggia che si riverserà nei corsi d'acqua e potrà causare delle criticità nonostante fiumi e torrenti sono a livelli bassi se non addirittura in estrema siccità", conclude Galbiati.