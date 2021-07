Arriva il weekend e torna il maltempo a Milano. Dalle 18 di oggi, sabato 3 luglio, è in vigore un'allerta meteo gialla (corrispondente a criticità ordinaria) per il rischio di forti temporali. A diramarla il Centro funzionale monitoraggi rischi naturali della Regione Lombardia, che nel documento di allertamento precisa che "il transito di un modesto fronte perturbato da ovest verso est, collegato ad una vasta area depressionaria presente sul Nord Atlantico", "determinerà la probabile attivazione di celle temporalesche in movimento da ovest verso est, con termine del transito in nottata su domani, domenica 4 luglio". La probabilità di temporali forti nel complesso, spiega la nota, si manterrà comunque bassa: "Tuttavia si sottolinea la possibilità di forti e abbondanti precipitazioni come fenomenologia più probabile associata".

Temporali e maltempo anche domenica 4 luglio

Il maltempo, come preannunciato dalle previsioni meteo, proseguirà anche domani, domenica 4 luglio: "Atteso il transito di un nuovo fronte perturbato con afflusso di aria più fresca e umida a tutte le quote. Dal pomeriggio saranno quindi nuovamente probabili precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, in generale transito da ovest verso est". Le aree maggiormente interessate da temporali forti associati a grandine e vento forte sono al momento quelle di pianura orientali, "anche se si sottolinea comunque la probabilità di precipitazioni di tipo convettivo, ma con una previsione di fenomeni forti più incerta, su tutto il territorio regionale". A Milano verrà attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro, come sempre a rischio esondazione in caso di forti temporali. Sono inoltre state allertate le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm.